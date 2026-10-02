Confindustria Romagna: «Per crescere serve fare sistema»

“Crescere per vivere”. Non soltanto come obiettivo economico, ma come condizione per garantire benessere, occupazione, competitività e coesione sociale. È il messaggio emerso dall’Assemblea pubblica 2026 di Confindustria Romagna, che al Pala de André di Ravenna ha riunito circa 300 tra imprenditori, istituzioni e autorità per discutere delle sfide del sistema produttivo e delle strategie per affrontarle.

Dopo i saluti del sindaco Alessandro Barattoni e del vescovo Lorenzo Ghizzoni, il presidente di Confindustria Romagna Mario Riciputi ha richiamato la necessità di investire su innovazione, indipendenza energetica e tecnologica e capacità di fare sistema. Al centro del confronto anche l’intelligenza artificiale, con l’intervento di Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore alla Sda Bocconi, e le prospettive della politica industriale, affrontate dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistato dal giornalista Alberto Orioli.

In chiusura, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha sottolineato le difficoltà attraversate dall’industria regionale, a partire dai 30 mesi consecutivi di calo della produzione, e la necessità di intervenire su costi energetici, investimenti e infrastrutture.

Dall’assemblea è emersa anche la forza dell’export romagnolo: l’analisi condotta da Confindustria Romagna su circa 680 aziende associate evidenzia nel 2025 una crescita del fatturato del 4,5%, arrivato a circa 25 miliardi di euro, del margine operativo lordo del 5,5% e dell’export del 2,2%. Le imprese tra 50 e 1.999 addetti generano l’88% del fatturato export del campione.

Per Riciputi, la sfida ora è rafforzare la fascia delle medie imprese e accompagnare quelle più piccole verso dimensioni e competenze adeguate ai mercati internazionali. Una sfida che si lega alla visione di “Città Romagna”, intesa come un unico ecosistema competitivo di circa un milione di abitanti, capace di integrare territori, imprese e istituzioni.

L’assemblea ha infine segnato i dieci anni di Confindustria Romagna, nata nel 2016 proprio dall’idea di costruire un sistema territoriale più integrato.