Confcommercio Ravenna: “Parcheggi gratis dopo le 17 per aiutare il centro storico”

“Il centro storico di Ravenna deve essere più accessibile, perché quando si programmano le modifiche alla viabilità si “possono cambiare le sorti delle imprese di vicinato”. Servono più parcheggi, che inoltre dovrebbero essere gratuiti dalle 17 e da quell’ora andrebbe riaperta parte della Ztl. “In molte strade il piccolo commercio o l’artigianato sta chiudendo ed è necessario continuare a cercare soluzioni di raggiungibilità”. Inoltre la “mancata manutenzione” stradale e il traffico in alcune zone rendono la situazione “insostenibile”. Sono alcune delle questioni che il presidente di Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli, ha chiarito ai candidati sindaci. Oggi i vertici dell’associazione di categoria hanno incontrato Nicola Grandi, a capo della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna. Ieri era stata la volta di Alessandro Barattoni (centrosinistra) Giovanni Morgese (Dc) e Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna, Lega, Popolo della Famiglia e della lista Ambiente & Animali). “Sarebbe opportuno rendere gratuiti i parcheggi del centro storico dalle 17, con un sistema di rotazione della sosta in alcuni parcheggi, e contestualmente, sempre al medesimo orario, riaprire alcune zone a Ztl al fine di rendere più raggiungibile e fruibile il centro”, ha detto Mambelli. Inoltre, vista la crescita della grande distribuzione, “che andrebbe stoppata”, con Pug “sarebbe utile, per favorire l’accesso al centro storico, realizzare nuovi parcheggi a basso costo che già da tempo abbiamo identificato e consegnato all’amministrazione”, aggiunge.