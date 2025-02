Con la visita di Carlo e Camilla in Romagna, Ravenna spera in un traino turistico

Stupore e un filo di orgoglio. Perdendo il suo aplomb un po’ british, Ravenna ha commentato così la notizia data dal Corriere Romagna della visita in programma di Re Carlo III d’Inghilterra e della regina consorte Camilla, attesi in Romagna tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Una tappa che sarebbe inserita nel viaggio in Italia (già ufficializzato dalla casa reale nei giorni scorsi) durante l’anno giubilare.

Fulcro della visita dei reali inglesi sarà ovviamente Roma, dove Carlo III - che riveste come re d’Inghilterra anche il ruolo di capo della chiesa anglicana - incontrerà Papa Francesco. Poi la coppia reale raggiungerà altre mete di un Paese che Carlo III non ha mai fatto mistero di amare. Tra queste mete è prevista anche Ravenna che da pochi mesi ospita un museo dedicato a uno dei più importanti poeti inglesi: Lord Byron.

Al momento vige il massimo riserbo su altri dettagli della visita in Italia e a Ravenna dove Carlo, come riportato ieri su queste colonne, ha un amico di eccezione: l’imprenditore Federico Marchetti, fondatore di Yoox, con il quale condivide progetti legati all’ambiente che anni animano l’attuale sovrano del Regno Unito. Marchetti fu anche uno dei due italiani a presenziare (insieme al presidente della repubblica Mattarella) all’incoronazione di Carlo III a Westminster. Bocche cucite, al momento, anche nelle istituzioni ravennati.

Inevitabile invece il clamore registrato ieri sui social, dove la notizia è stata commentata e dove non sono mancate manifestazioni di simpatia per la coppia reale. Pur essendo una importante città d’arte e un’ex capitale, Ravenna non è infatti abituata alla visita di personalità così in vista a livello internazionale. La visibilità data dalla visita di Carlo e Camilla potrebbe rappresentare per il turismo locale un incredibile traino mediatico.