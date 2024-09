“Come andare a Venezia, ma senza folla”: il Times di Londra esalta Ravenna e Comacchio

Ci sono due luoghi “segreti” in Emilia-Romagna che pochi conoscono e che sono un’alternativa a Venezia, però senza la folla: Ravenna e Comacchio.

“In queste due località si avverte un mix magico di atmosfere di Venezia, Firenze e Bologna, non troppo distanti da qui”. Sono le parole del Times di Londra, tra i quotidiani più prestigiosi al mondo (fondato nel 1785) e letto ogni giorno da 24 milioni di persone (con oltre 46 milioni di unique visitors mensili). Il giornale britannico ha dedicato un lungo servizio a Ravenna, Comacchio e a tutta l’area del Parco del Delta del Po. La penna è quella del giornalista britannico Norman Miller, ospite di un viaggio stampa organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna lo scorso giugno.

«Anche la stampa internazionale - sottolinea l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - si sta sempre più accorgendo degli scrigni d’arte e cultura della nostra Regione, luoghi magici fuori dalle rotte dell’overtourism e dove ancora si respirano identità e genius loci. E l’eco mediatica internazionale è un’ottima forma di promozione, come testimoniano i tanti ospiti stranieri che quest’anno hanno scoperto le nostre Città d’Arte, ma anche i borghi, la Riviera e l’affascinante Appennino».

Dall’articolo del Times emerge la bellezza di Ravenna, la poesia della città sull’acqua di Comacchio, la natura del Delta del Po, la vivacità delle località della Costa Romagnola, tutto autentico e incontaminato. L’obiettivo del giornalista era – come recita il titolo - andare alla scoperta di “Luoghi alternativi a Venezia, poco conosciuti e senza affollamenti: Ravenna storica città d’arte e i placidi canali di Comacchio fanno di queste due città gemelle in Emilia-Romagna, due dei segreti meglio custoditi in Italia”. Miller indica anche cosa vedere, mangiare e le attività a cui dedicarsi. E senza dubbio il giornalista ha fatto una full immersion di bellezza, arte e gusto. Ravenna, antica Capitale di tre Imperi è descritta come luogo di pellegrinaggio letterario grazie a Dante Alighieri e al poeta britannico Lord Byron, a cui la città ha dedicato un museo che inaugurerà a ottobre. Tanta bellezza è emanata dai suoi monumenti Unesco, come Galla Placidia, San Vitale Sant’Apollinare in Classe. E poi ancora la cripta allagata di San Francesco, i mosaici moderni al MAR (Museo d’arte di Ravenna). Il tutto da gustarsi tranquillamente, senza resse. Spostandosi verso il mare, ecco le piccole località costiere, da Punta Marina a Porto Garibaldi, con le palafitte dei pescatori, fino a Comacchio. “Se dovessi immaginare una Venezia in miniatura dei tempi del preturismo, eccola qui: Comacchio con i suoi canali costruita su 13 isolotti”. Non mancano una navigazione nel Parco del Delta del Po fra casoni e fenicotteri e i prodotti tipici come anguille, vongole, la tipica spoja lorda, carciofi, strozzapreti. Link all’articolo https://www.thetimes.com/travel/destinations/europe-travel/italy/comaccio-venice-emilia-romagna-ravenna-travel-htzgc0gr2