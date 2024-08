Colpito da un divieto di avvicinamento, parte da Verona e con un pass va nel camping di Ravenna dove la moglie è in ferie, arrestato 33enne

Quali potessero essere le sue intenzioni non è dato saperlo. Quel che è certo è che non doveva essere nel campeggio dove si trovava la moglie, essendo colpito da un divieto di avvicinamento alla donna. E quando nella tarda mattinata di lunedì 26 agosto 2024 non è stato trovato in casa, in Veneto, sono scattate febbrili le ricerche.

Nelle prime ore del pomeriggio un 33enne originario del Veronese è stato arrestato dal personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) e della Squadra mobile della Questura di Ravenna per aver violato il divieto di avvicinamento alla coniuge, disposto con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. Quando, non trovandolo nell’abitazione e senza risposte al telefono, è stata ipotizzata la sua presenza nel Ravennate, dove la moglie stava trascorrendo un periodo di vacanza, è stato diramato l’alert. L’uomo era appena arrivato quando gli agenti della Questura, praticamente in contemporanea, lo hanno rintracciato all’interno di un campeggio, dove si era introdotto utilizzando un braccialetto d’accesso di cui aveva la disponibilità per aver frequentato in passato la medesima struttura ricettiva. L’uomo aveva cercato di avvicinare la donna che si trovava a bordo piscina e alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi ma è stato prontamente raggiunto e fermato dagli agenti. Arrestato in flagranza per violazione del divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato condotto in carcere.