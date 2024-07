Una colonna di fumo nero si è stagliata, visibile a svariate decine di chilometri di distanza, dal litorale ferrarese. In molti, anche nel ravennate, hanno pensato a un incendio verso la costa a nord del comune di Ravenna. In realtà si tratta di un’imbarcazione andata a fuoco in mare nella zona di Porto Garibaldi, tra Lido degli Estensi e Lido di Spina. Tutte le persone a bordo si sono tuffate in acqua, lasciando l’imbarcazione in balia del rogo.