Col coltello tra i clienti del mercato di Lugo. Caccia all’uomo finisce con la denuncia

Lo hanno visto aggirarsi nei pressi del mercato in pieno giorno con un coltello. Non ce l’aveva con qualcuno in particolare. Ma l’atteggiamento, fuori controllo in maniera manifesta ha destato una certa preoccupazione. Tanto che la segnalazione al 112, nella tarda mattinata di mercoledì, ha fatto scattare l’intervento in massa degli agenti del commissariato.

Una lunga e concitata caccia all’uomo, dato il potenziale pericolo rappresentato dalla gran quantità di persone presente a quell’ora in una giornata di mercato. La ricerca, che ha coinvolto anche agenti in tenuta antisommossa, si è conclusa verso mezzogiorno fortunatamente senza conseguenze per i tanti testimoni presenti.

L’uomo, un italiano pare con problemi di natura psichiatrica, è stato bloccato all’altezza dei giardini pubblici del parco del Tondo ed è stato denunciato, per poi essere portato al servizio psichiatrico.