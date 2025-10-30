Cocaina sotto la macchina del caffè: arrestate due donne che gestiscono un locale

MASSA LOMBARDA. Nel pomeriggio di ieri operatori della Squadra Mobile di Ravenna e del Commissariato di Imola hanno tratto in arresto due donne nel comprensorio di Massa Lombarda (RA) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, a seguito di alcune segnalazioni, è stata effettuata una approfondita verifica e controllo all’interno di un esercizio pubblico della zona gestito da due donne di 52 e 33 anni, che nella circostanza venivano colte nella disponibilità di 19 involucri in cellophane contenenti 9,5 grammi di cocaina, abilmente occultati sotto la base della macchina del caffè.

Alla luce di quanto rinvenuto, i poliziotti hanno esteso la perquisizione presso i rispettivi domicili delle due donne, che hanno dato esito positivo in quanto venivano ritrovati diversi quantitativi di droga, tre di questi dal peso di 12, 64 e 5 gr. circa di cocaina, ed una singola dose contenente hashish; il tutto veniva sequestrato, così come un bilancino di precisione e 285,00 euro ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita di cessione.

Alla luce di quanto emerso, le due donne, entrambe di nazionalità marocchina e in regola con le norme sul soggiorno, venivano tratte in arresto.

Nella giornata odierna in sede di giudizio per direttissima sono stati disposti, per una, la misura cautelare in regime domiciliare e, per l’altra, l’obbligo di dimora