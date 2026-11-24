Rassicurazioni “smentite dai fatti”. Le Rsu della Cmc Ravenna sottolineano come siano finiti nel vuoto gli impegni presi lo scorso 3 novembre, nell’incontro a Roma tra aziende e sindacati, sulla “piena tutela dell’occupazione” e su “stipendi e casse edili pagati nei tempi contrattuali”.

A distanza di poche settimane i lavoratori provenienti dalla ex cooperativa “a oggi - denunciano le Rsu - non hanno ancora ricevuto le retribuzioni che avrebbero dovuto essere accreditate entro il 15 del mese”. Il 18 novembre le Rsu hanno formalmente richiesto chiarimenti al direttore del personale Gianluca Ventura in merito al mancato pagamento degli stipendi. Ma “non è mai pervenuta una risposta scritta ufficiale” e “l’unico riscontro” nel corso di un colloquio informale riguarda l’avvio dei bonifici tra il 19 e il 20 novembre. “Oggi, 24 novembre, non solo i bonifici non risultano ancora accreditati, ma ai lavoratori non è stata fornita alcuna comunicazione ufficiale”.

La situazione è poi “ancora più incomprensibile alla luce del fatto che gli stipendi dei dipendenti di altre sedi risultano essere stati corrisposti, seppure in ritardo”. A rimanere esclusi sono quindi “esclusivamente” i lavoratori ex cooperativa, “nonostante il numero degli interessati e il valore complessivo delle somme da liquidare siano inferiori rispetto agli altri bacini occupazionali”. Per questo lavoratori, loro rappresentanze e organizzazioni sindacali provinciali di categoria chiedono all’azienda di “spiegare per iscritto con chiarezza le ragioni di tale scelta e di comunicare immediatamente una data certa per il pagamento delle retribuzioni dovute”. L’augurio è che “la situazione non sia in alcun modo collegata ai numerosi comunicati stampa diffusi negli ultimi mesi, attraverso i quali sono stati denunciati i continui ritardi nel pagamento degli stipendi. Sarebbe infatti gravissimo”, concludono le Rsu.