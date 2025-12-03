Classifica scuole Eduscopio: il Morgagni di Forlì il miglior liceo classico in Romagna. Ultimo l’Alighieri di Ravenna

Il miglior istituto classico in Romagna? Secondo la classifica stilata da Eduscopio è il Morgagni di Forlì con un indice di 81,94 come indicatore Fga (Fondazione Giovanni Agnelli) che valuta la preparazione per l’università combinando media dei voti e crediti acquisiti nei primi due anni di corso. In coda l’Alighieri di Ravenna con 69,19. In mezzo il Monti di Cesena (75,22), il Rambaldi Valeriani di Imola /74,73), il Ricci Curbastro di Lugo (74,6), il Giulio Cesare di Rimini (74,45), il Torricelli Ballardini di Faenza (73,03) e il Dante Alighieri di Rimini (72,54).