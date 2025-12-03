Classifica scuole Eduscopio: il Morgagni di Forlì il miglior liceo classico in Romagna. Ultimo l’Alighieri di Ravenna

Il liceo classico Morgagni di Forlì
Il liceo classico Morgagni di Forlì

Il miglior istituto classico in Romagna? Secondo la classifica stilata da Eduscopio è il Morgagni di Forlì con un indice di 81,94 come indicatore Fga (Fondazione Giovanni Agnelli) che valuta la preparazione per l’università combinando media dei voti e crediti acquisiti nei primi due anni di corso. In coda l’Alighieri di Ravenna con 69,19. In mezzo il Monti di Cesena (75,22), il Rambaldi Valeriani di Imola /74,73), il Ricci Curbastro di Lugo (74,6), il Giulio Cesare di Rimini (74,45), il Torricelli Ballardini di Faenza (73,03) e il Dante Alighieri di Rimini (72,54).

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui