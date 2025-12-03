Classifica scuole Eduscopio: il Marie Curie di Savignano il miglior liceo scientifico tradizionale in Romagna

Con un indice Fga (che valuta la preparazione per l’università combinando media dei voti e crediti acquisiti nei primi due anni di corso) di 90,93, il Marie Curie di Savignano sul Rubicone è il miglior liceo scientifico corso tradizionale in Romagna secondo la classifica di Eduscopio. All’ultimo posto il Lemaitre di Rimini (scuola non statale) di 68,74. Al secondo posto il Ricci Curbastro di Lugo (83,16), al terzo il Righi di Cesena con 82,21 e al quarto il Torricelli Ballardini di Faenza (81). Seguono il Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì con 80,59, il Rambaldi Valeriani di Imola con 79,65 e l’Oriani di Ravenna (78,69) davanti al Volta Fellini di Riccione (77,7), al Serpieri di Rimini (75,94), al Da Vinci di Cesenatico (72,87) e all’Einstein di Rimini (72,84)