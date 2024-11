Cinque aggressioni in una settimana, i capitreno: «Viviamo con l’ansia»

“Biglietti prego”: quante volte chi viaggia in treno ha sentito questa frase, pronunciata dal capotreno. Così ha fatto anche Rosario Ventura, il 44enne aggredito e accoltellato nei giorni scorsi sul treno a Rivarolo, nel Genovese. Poteva restare ucciso e come lui sono tanti i capitreno a rischio aggressione , ma anche personale ferroviario nelle stazioni e agenti delle forze dell’ordine. Il caso eclatante ha fatto esplodere un problema serio, ma nemmeno tanto emergente, in quanto è ormai da tempo sotto gli occhi di chi viaggia ciò che può accadere sui treni, sugli autobus o nelle metropolitane: reazioni di sbandati, balordi, a volte di veri delinquenti senza nulla da perdere.

