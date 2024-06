Cinema alla Rocca di Ravenna, si parte a fine giugno nel giardino

Il Comune di Ravenna ha confermato a Cinemaincentro l’incarico per la rassegna estiva cinematografica alla Rocca Brancaleone. Lo ha fatto dopo un bando a cui ha partecipato un altro soggetto. Ieri l’amministrazione ha comunicato ad Alberto Beltrani, responsabile di Cinemaincentro, la notizia. «Ora stiamo lavorando per cominciare il prima possibile», dice Beltrani.

L’obiettivo è quello di cominciare con le proiezioni a fine giugno, il 26 o il 27, quindi una ventina di giorni rispetto agli anni “normali”. Quello di quest’anno non lo è per via del cantiere in corso nella Rocca, dove si sta allestendo l’arena per gli spettacoli. Lavori che dureranno probabilmente un paio d’anni. Almeno per quest’estate, dunque, gli spettatori si accomoderanno nel giardino in un’area priva di alberi nella quale si potranno allestire circa 300 sedute. «Si tratta di una zona relativamente lontana dal locale - spiega Beltrani -. Quest’anno c’è infatti anche questo tema, ovvero quello della coesistenza delle due forme di intrattenimento estivo alla Rocca». In altre parole spettatori e fruitori del locale dovranno imparare a non disturbarsi tra loro. Nulla di impossibile ma una sfida ulteriore per l’estate del 2024.

La necessità del Comune di organizzare un bando per decidere chi dovrà proiettare film alla Rocca ha allungato le tempistiche rispetto alle esigenze usuali.

Ora Cinemaincentro sta correndo contro il tempo per avere tutte le carte necessarie per cominciare la stagione a fine mese. Rispetto al solito, però, la stagione cinematografica sarà più lunga: «Vogliamo arrivare almeno fino a metà settembre, poi a seconda di come sarà il clima potremo anche allungare un po’ la stagione in modo da recuperare il ritardo con cui abbiamo iniziato quest’anno».