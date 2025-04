«Ciao Ravenna!», Carlo e Camilla raccontano la giornata sui social della Royal Family

RAVENNA. «Today, Their Majesties are in Ravenna!». Comincia così, qualche ora fa, la “cronaca” della giornata ravennate dei reali britannici Carlo III e Camilla sulla pagina ufficiale dei Windsor, “Royal Family”. Con una serie di post, accompagnati da diverse foto, il profilo ufficiale della famiglia reale racconta infatti alcune delle tappe nella città bizantina. A partire dalla celebrazione del «poeta italiano più famoso, Dante Alighieri», con la visita della sua tomba e l’ascolto della lettura della Divina Commedia. «Ogni sera al tramonto- spiega infatti il post- i volontari si raccolgono sulle scale della tomba di Dante per recitare un Canto del suo poema epico come parte di un progetto che si intitola ‘La lettura perpetua della Divina Commedia». Questa «tradizione speciale lanciata dal sindaco di Ravenna nel 2021 per segnare i 700 anni dalla morte di Dante continua per tenere in vita la sua opera». Le foto a corredo mostrano Carlo e Camilla sulle scale della tomba, il bagno di folla, i fiori che una mano di donna porge alla Regina, le strette di mano. Ma anche le signore del pubblico che, cappellini modello “Queen” in testa, sorridono e salutano entusiaste da dietro le transenne, sulle quali hanno appeso le Union Jack col volto della Regina Elisabetta e dello stesso Carlo III. Sopra, oltre al classico “God save the King”, c’è scritto pure “Enjoy the coffee and more”.

Nel post successivo c’è invece un breve resoconto della visita di Carlo III alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia coi loro «stupendi capolavori del V e VI secolo» e l’incontro del Re con gli artigiani «che si dedicano alla conservazione dell’antica arte del mosaico». Infine un’ultima foto ritrae i reali sul balcone del Palazzo comunale che salutano la folla. Sopra un semplice “Ciao Ravenna!”, scritto in italiano e accompagnato dalle emoticon della bandiera italiana e dalla mano che saluta.