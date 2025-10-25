Chiuso per motivi di ordine pubblico un noto locale di Marina di Ravenna. Ieri la Polizia di Stato di Ravenna unitamente ai Carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento adottato dal Questore di con cui è stata disposta la sospensione della licenza di un pubblico esercizio con conseguente chiusura temporanea dell’attività per 5 giorni. Il locale, infatti, è stato più volte teatro di episodi di rilevanza penale, in particolare, nei mesi precedenti un cliente è stato vittima di un furto con strappo. Pertanto, valutata la grave situazione venutasi a creare è stata decretata la sospensione del pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.