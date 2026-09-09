Chiusa crollata a Ravenna, chieste condanne per 22 anni. Ma la morte del tecnico è prescritta

«Un disastro che senza enfasi possiamo definire annunciato». Con queste parole il sostituto procuratore Lucrezia Ciriello ha chiesto condanne per oltre 22 anni di carcere nei confronti di otto imputati su nove, al termine del processo per il crollo della chiusa “San Bartolo”, avvenuto il 25 ottobre del 2018 lungo il fiume Ronco. Pene che singolarmente toccano picchi di 4 anni e mezzo, tenendo conto anche del dramma più grande che quel giorno segnò a lutto le sponde del corso d’acqua: la morte di Danilo Zavatta, tecnico 52enne della Protezione civile che stava osservando i preoccupanti movimenti del letto del fiume quando la passerella della chiusa cedette sotto i suoi piedi. Per il giudice Cosimo Pedullà, tuttavia, gli otto anni trascorsi dalla tragedia hanno fatto maturare i termini di prescrizione. Sono scaduti ad agosto, tenendo conto della sospensione delle udienze durante le alluvioni del 2023 e del 2024. Ma sul punto il pm non demorde e rincara la dose contestando anche l’aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che, qualora riconosciuta, farebbe raddoppiare i termini passando da 6 a 12 anni. Per il resto, sono i reati di crollo colposo con il pericolo di pubblica incolumità a tenere in piedi la fetta restante di un dibattimento lungo e tecnico, durato quattro anni.