Che caldo a Ravenna, un luglio tropicale: “Contate 26 notti oltre i 20 gradi”

La lunga ondata di calore ci consegna un mese di luglio che si concluderà con temperature medie sopra la norma di circa 2,7 gradi. Il meteorologo Pierluigi Randi alla luce dei numeri del mese non ha dubbi: «Siamo di fronte a una tragedia climatica e a un caldo che non fa parte della storia del nostro territorio – commenta -. Le temperature delle ultime settimane impongono una riflessione molto seria. Ciò che colpisce maggiormente è la persistenza delle condizioni di anomalia. La Romagna è diventata come il Salento di 30 anni fa».

