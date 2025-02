Cgil in lutto per la morte di Mauro Comi

RAVENNA. La Camera del lavoro di Ravenna piange la scomparsa di Mauro Comi. «In questo momento di grande dolore», comunica la Cgil Ravenna, «la Cgil si stringe attorno ai famigliari esprimendo sincere condoglianze».

Comi, nato a Bergamo, ha iniziato a lavorare nella Camera del lavoro di Ravenna nel 2007, occupandosi dapprima dei settori del mercato del lavoro e artigianato. Nel 2016 e fino al 2020 ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Filt Cgil di Ravenna. Da qualche anno era in pensione. Aveva iniziato la sua attività sindacale come delegato della Fiom a Milano nel 1977, per poi divenire funzionario sindacale nel 1981, sempre per la Fiom. Nel 1987 si è trasferito a Bologna per un incarico nella segreteria provinciale della Fiom e nel 1996 è diventato segretario generale della Fiom Cgil di Forlì; in seguito, ha fatto parte della struttura regionale della Cgil Emilia Romagna.

«Ricordiamo l’energia e la determinazione di Mauro nel tutelare e difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori – commenta Manuela Trancossi, segretaria generale della Cgil di Ravenna -. Ha svolto il mestiere di sindacalista con grande abnegazione e franchezza, rivendicando sempre le sue idee e convinzioni. Di lui ricordiamo anche la grande passione per la montagna e la natura che si stava godendo dopo aver raggiunto la meritata pensione».

Da oggi fino a martedì 25 febbraio alle 11 camera ardente a Forlimpopoli.