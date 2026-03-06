Cessione La Stampa, il sindaco di Ravenna al Corriere Romagna: «Per me un punto di riferimento»

In seguito alla notizia della cessione dello storico quotidiano La Stampa, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha voluto “esprimere tutta la mia vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici” della storica testata. Lo ha fatto inviando un messaggio al Corriere Romagna, partner di lungo corso del giornale torinese con cui esce in abbinamento. “In questi anni, infatti, grazie alla Vostra importante collaborazione con il Corriere Romagna - ieri nella veste di segretario di partito, oggi in quella di sindaco - il Vostro quotidiano è sempre stato per me un punto di riferimento per poter leggere in maniera autorevole, approfondita e con spirito critico considerazioni, analisi e articoli sia sui tanti cambiamenti e sulle evoluzioni (o forse sarebbe meglio dire involuzioni) delle situazioni internazionali, sia su quanto accade a livello nazionale, non solo nelle istituzioni, ma anche nella società, nella cultura e nel costume del nostro paese. Quotidianamente, quindi, La Stampa, grazie anche alla sua guida e al lavoro di tante e tanti, è stata sulla mia scrivania dal lunedì al sabato e il suo editoriale domenicale è stato l’abbrivio critico di diverse riflessioni. Ci tenevo, con queste poche righe, ad augurare il meglio ad ognuno di Voi per il prossimo futuro e ad esprimerVi la mia vicinanza in questo periodo complicato, approfittandone allo stesso tempo per ringraziarVi per le competenze e le informazioni che avete messo, ogni giorno, a disposizione di noi lettori”.