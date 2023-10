Cervia. Tentano di rapinare e violentare una trans. Arrestato un 21enne, denunciato un minorenne

Un tentativo di violenza sessuale culminato in un tentativo di rapina. Due indagati, uno dei quali arrestato e finito in carcere. Questo l’esito dell’intervento dei carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima pochi minuti prima della mezzanotte tra venerdì e sabato. Vittima una trans, braccata da due uomini di origine senegalese, uno di 21 l’altro alla vigila dei 17 anni, nella zona all’incrocio tra l’Adriatica e via Ficocle. Giunti sul posto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato la vittima, affannata dopo avere inseguito i due giovani che poco prima l’avevano assalita. Erano ancora nei paraggi, a loro volta inseguiti da un altro uomo, intervenuto in aiuto della vittima.

La pattuglia si è messa quindi alla ricerca dei due stranieri in fuga. A indicare loro la via che avevano imboccato è stato l’uomo che fino a pochi istanti prima li aveva rincorsi. Alla fine i due sono stati bloccati in via Verbano. Erano a piedi e stavano spingendo a mano uno scooter Piaggio di colore verde e nero.

La trans non ha avuto alcun tentennamento nel riconoscerli come responsabili dell’aggressione avvenuta poco prima: ha sostenuto che prima avrebbero cercato di violentarla e poi le avrebbero strappato la borsetta.

Gli inquirenti hanno così proceduto alla perquisizione sul posto a carico di entrambi gli stranieri e pure sul motorino in loro possesso. Perquisizioni che hanno dato esito negativo, ma che non hanno evitato al maggiorenne l’arresto. Provvedimento notificato questa mattina anche all’avvocato, Massimo Martini, in vista dell’udienza di convalida. Per il minore, invece è scattata la denuncia alla procura per i Minorenni. Della perquisizione è stato informato anche il sostituto procuratore Lucrezia Ciriello.