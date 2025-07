Cervia. Tamponato in bici da un’auto, è grave un 50enne

E’ ricoverato a Cesena in gravi condizioni un 50enne Cervia. In sella alla bici, è stato tamponato da un’auto. E’ successo verso le 11.30 lungo l’Adriatica all’altezza della svolta con via del Vallone. Una Fiat Panda con direzione Rimini Ravenna lo ha tamponato mentre stava svoltando a sinistra. Il ciclista è stato sbalzato a terra. Stabilizzato dal 118, è stato trasportato al Bufalini con trauma cranico. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il traffico ha subito forti limitazioni. (foto di Massimo Fiorentini)