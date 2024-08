Cervia, spruzza spray urticante in discoteca per scappare dopo lo scippo fallito

Un tentativo di scippo fallito. Il classico strappo della catenina dal collo in discoteca. Altrettanto “classico” - ormai lo si può dire - è stato il modo con cui lo scippatore ormai scoperto ha tentato di fuggire per evitare da una parte la reazione della vittima e dei relativi amici, dall’altra l’intervento del servizio di sicurezza. Ha puntato la bomboletta spray urticante e ha fatto “fuoco”. Nel fuggi fuggi generale nella notte tra sabato e domenica alle Indie di Pinarella di Cervia, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. Il responsabile, così come gli eventuali complici, è riuscito nell’intento di far perdere le proprie tracce. Tra i presenti, tuttavia, alcuni giovani hanno deciso di recarsi al pronto soccorso per fronteggiare i sintomi dovuti al gas irritante. Non risultano tuttavia referti o prognosi diagnosticate quantomeno dal nosocomio cervese o da altri ospedali limitrofi a differenza invece da quanto accaduto a inizio mese, sempre a causa dell’utilizzo dello spray al peperoncino, all’interno di un locale frequentato da minorenni.

L’ultimo episodio è avvenuto intorno alle 2. Il “bersaglio” dello scippo sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto, descritto come un ragazzo con addosso occhiali da sole, che improvvisamente avrebbe allungato la mano cercando di strappargli la collanina. Alla reazione della vittima, lo scippatore avrebbe prontamente reagito spruzzando la bomboletta al peperoncino per guadagnare la fuga. Un’azione ripetuta a quanto pare più di una volta, che avrebbe generato oltretutto il panico tra i presenti, innescando un generale affollamento verso l’uscita.

Sul posto, dopo la segnalazione dei presenti e del servizio di sicurezza del locale, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima.

