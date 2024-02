Cervia, sanzionate 11 prostitute e 2 clienti sull’Adriatica

Continua l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna nell’effettuare, soprattutto nel fine settimana, specifici servizi mirati a prevenire fenomeni delittuosi, tra cui quelli legati anche alla prostituzione, e reprimere il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche.

A Cervia e Milano Marittima

Sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 9 persone, 7 delle quali sorprese alla guida con un tasso alcolemico di ben lunga superiore a quello consentito, in un caso in particolare anche di 5 volte, con il contestuale ritiro della patente. Un uomo è stato denunciato per essere stato trovato alla guida con patente falsa ed un altro per falsità materiale. Inoltre, soprattutto lungo la SS 16, 11 prostitute e 2 clienti sono stati sanzionati per aver violato il regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Cervia in materia di prostituzione in strada. Infine un giovane è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, quale detentore di sostanza stupefacente per uso personale, perché trovato in possesso di dosi di hashish.

Ravenna, Lugo e Riolo Terme

La Compagnia di Ravenna ha segnalato all’Autorità Giudiziaria 2 automobilisti, uno per guida sotto l’influenza dell’alcol e l’altro per alterazione psicofisica da uso di sostanze stupefacenti-

A Lugo denunciata una persona per falsità materiale poiché sorpresa alla guida con una patente palesemente contraffatta.

Ai Riolo Terme fermato un cittadino straniero che aveva tentato di rubare all’interno di una abitazione.