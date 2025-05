Cervia, pedinato e rapinato del Rolex dopo una serata

CERVIA - Lo hanno seguito dopo una serata trascorsa tra i locali della riviera, aspettando il momento giusto per entrare in azione. È accaduto intorno alla mezzanotte, tra mercoledì e giovedì, al confine tra Cervia e il territorio cesenate, dove un 31enne italiano, residente a Cesena, è stato rapinato del suo Rolex mentre stava rientrando a casa in auto. Secondo quanto denunciato dalla vittima, l’aggressione è avvenuta poco dopo aver lasciato Cervia. Una macchina lo avrebbe affiancato e convinto ad accostare. A quel punto uno degli occupanti è sceso e si è avvicinato con fare minaccioso. Il ragazzo ha raccontato ai carabinieri che l’uomo aveva qualcosa in mano – forse un coltello – e, temendo per la propria incolumità, ha deciso di consegnare spontaneamente il prezioso orologio. Una volta ottenuto il bottino, il rapinatore è risalito sull’auto, dove con ogni probabilità lo attendeva un complice, e i due si sono dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Indagano i militari della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, subito allertati. Appare chiaro, data la dinamica dei fatti, che i malviventi potrebbero aver adocchiato e seguito la vittima già durante la serata cervese fino alla ripartenza in auto. Informato dell’episodio il sostituto procuratore di turno Francesco Coco. E’ probabile che gli accertamenti si concentrino anche sull’analisi delle eventuali immagini di videosorveglianza lungo il percorso per cercare di ricostruire i movimenti dell’auto dei rapinatori e risalire alla loro identità.