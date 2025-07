Cervia. Operazione ad “alto impatto”: 150 persone controllate

Un’operazione di sicurezza ad “alto impatto” ha interessato ieri sera il territorio del Comune di Cervia, con particolare focus sulla località di Milano Marittima. Nel corso dei controlli sono state identificate 150 persone, di cui 27 cittadini stranieri, 18 dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Un’azione coordinata delle forze dell’ordine

L’intervento è stato deciso durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi. L’operazione ha visto la partecipazione congiunta di tutte le forze dell’ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto degli agenti della Polizia Locale di Cervia.

Queste attività di controllo si inseriscono nel più ampio piano di sicurezza estiva e si aggiungono alle consuete operazioni di pattugliamento del territorio. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva lungo tutto il litorale romagnolo.

Rinforzi ministeriali per la stagione turistica

Il Prefetto Ricciardi ha sottolineato come l’operazione sia stata resa possibile grazie ai consistenti rinforzi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per la stagione estiva. Il dicastero ha sempre rivolto particolare attenzione alle località ad alta vocazione turistica, con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e garantire le migliori condizioni di sicurezza tanto ai cittadini quanto ai turisti che scelgono la Riviera romagnola per le proprie vacanze.