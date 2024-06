Cervia, nuovo presidente al circolo la Pantofla: è Gastone Guerrini

CERVIA Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea dell’Associazione Ricreativa Circolo Pescatori La Pantofla, durante la quale sono stati rinnovati i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri. L’assemblea ha visto una grande partecipazione, con la presenza di 66 soci. Il nuovo Consiglio direttivo, composto da nove membri, è stato eletto e include: Alessio Bonaldo, Duilio Bugnoli, Andrea Foli, Rossella Gandolfi, Gastone Guerrini, Renato Lombardi, Mauro Lugaresi, Daniela Poggiali e Sanzio Ravaglia. Il Collegio dei Probiviri è composto da Renato Ferroni, Luigi Padoan e Alberto Pilandri.

Il Consiglio si è riunito per la prima volta venerdì nominando all’unanimità le nuove cariche. Gastone Guerrini è stato scelto come Presidente, Alessio Bonaldo come Vice Presidente, Rossella Gandolfi come Segretaria, Andrea Foli per il Controllo gestione e aspetti finanziari, Renato Lombardi per Iniziative culturali e comunicazione, Sanzio Ravaglia per l’Informazione sui social e il rapporto con i soci, e Daniela Poggiali per il Rapporto con le istituzioni e l’associazionismo. Mauro Lugaresi e Duilio Bugnoli si occuperanno della gestione del Ristorante del Circolo Pescatori. Il nuovo direttivo ha sottolineato l’importanza della collegialità e del lavoro di squadra, puntando a rafforzare i rapporti con l’Amministrazione comunale di Cervia, il Circolo Pescatori, le Cooperative Pescatori, il Consorzio Cervia Centro e il tessuto sociale locale.

Durante l’assemblea è stato ringraziato Andrea Foli per aver guidato l’associazione dopo la scomparsa del precedente presidente, Silvano Rovida, avvenuta il 12 luglio 2023. Nonostante i suoi impegni professionali, Foli ha accettato di collaborare con il nuovo direttivo in un ruolo meno impegnativo. Una delle novità più rilevanti è la nomina a Vice Presidente di Alessio Bonaldo, discendente di una storica famiglia di pescatori e docente universitario con riconoscimenti internazionali nel campo della pesca e acquacoltura. Per la prima volta, il Consiglio direttivo include due donne, Rossella Gandolfi e Daniela Poggiali, con ruoli operativi importanti.