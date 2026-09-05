Cervia, mezzo per la pulizia delle strade finisce in una voragine

CERVIA. Via Caduti per la Libertà è interrotta per una rottura sulla rete idrica che ha causato una voragine della sede stradale all’altezza del civico n.125. Nella voragine è finito anche un mezzo per la pulizia delle strade che poi è stato recuperato. La strada è stata chiusa, in uscita dal centro, con deviazione del traffico veicolare su Via Milazzo e Via Fusconi, mentre in ingresso è deviato in Via Fienilone perché Via Tritone è chiusa per Oktoberfest.

Le deviazioni sono indicate dalla apposita segnaletica. L’erogazione dell’acqua è stata sospesa nel tratto di via Caduti per la Libertà dalla Rotonda Vincenzo Giudice di viale Milazzo fino al civico n.125. Hera è sul posto e sta lavorando per ripristinare la fornitura il prima possibile.