Cervia, la Bobo Summer Cup Padel fa tappa in città a luglio

«Per quest’anno e per i prossimi stiamo lavorando a una programmazione di alto livello su sport, eventi e cultura – dichiara il sindaco di Cervia Mattia Missiroli -. Siamo molto orgogliosi di annunciare che Bobo Vieri e la sua Bobo Summer Cup Padel 2025 quest’estate hanno scelto le nostre spiagge: l’evento, di forte richiamo, oltre a portare in città famosi campioni regalerà momenti di grande sport e spettacolo».

Così il primo cittadino della nota località turistica ha commentato il fatto che la Bobo Summer Cup Padel 2025, il format estivo di sport e charity ormai diventato culto, farà tappa nelle strutture cittadine il 18, 19 e 20 luglio prossimi, con le finali e gli eventi più importanti giocati nella spiaggia libera di Cervia. La Bobo Summer Cup Padel è un circuito amatoriale di padel dove l’icona del calcio italiano e legend del calcio mondiale Christian Vieri e i suoi amici ex calciatori sfidano i loro fan. Anche l’edizione 2025, infatti, avrà uno scopo benefico: supporterà l’associazione “Sostegno 70” a favore del progetto benefico “Un Brutto t1po!”, insieme per la ricerca nel campo del diabete di tipo 1 e il supporto alle famiglie dei piccoli colpiti da questa malattia. «Mi riempie di gioia che Cervia abbia accolto con grande entusiasmo di ospitare l’evento – ha aggiunto Vieri -. Per me è come tornare a casa, perché Cervia e Milano Marittima sono come una seconda casa. Quest’estate porterò con me grandi campioni per vivere la Romagna e la città alla quale sono affezionato da sempre».