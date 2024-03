Cervia, incidente sull’Adriatica: tre feriti e traffico in tilt

Incidente questa mattina poco prima delle 8 sulla Statale Adriatica a Cervia, all’altezza del distributore Gep. Sulla corsia Sud si è verificato un violento impatto che ha coinvolto tre veicoli: una Mercedes, un furgoncino Renault e una Volkswagen Golf. Uno scontro dalla dinamica spaventosa che per fortuna non ha avuto conseguenze tragiche, con un bilancio di tre feriti non gravi trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia stradale di Faenza, un veicolo in uscita dal distributore ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto gli altri due mezzi. Il ferito più grave ha riportato un trauma cervicale, sotto controllo anche le condizioni degli altri due automobilisti. Inevitabili i problemi alla viabilità, con la corsia sud bloccata e gli atuomobilisti che dirottavano sul distributore per proseguire la marcia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cervia, due ambulanze del 118 e anche l’elimedica che fortunatamente non ha dovuto caricare feriti, trasportati su gomma in ospedale.