Cervia in strada a un mese dall’omicidio: «Giustizia per Nick»

Cervia scende in strada a un mese dal brutale pestaggio che nella notte del 19 luglio scorso è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Dalla rotonda della Pace, sul lungomare di Cervia, è quindi partito il corteo silenzioso organizzato in memoria di «Nick», come lo chiamavano amici e conoscenti. Una camminata nel segno del raccoglimento, alla quale hanno preso parte le persone che gli erano più vicine, ma anche chi ha voluto manifestare solidarietà e chiedere giustizia. A rompere il silenzio sono stati soprattutto i messaggi affidati ai cartelli portati dai partecipanti. «Giustizia per Nick», si leggeva su alcuni, accanto a richieste rivolte alle istituzioni e al tema della sicurezza: «Lo Stato ci deve proteggere», «Ora basta» e «Più sicurezza di notte». Parole che hanno accompagnato il corteo lungo il lungomare, a un mese dalla tragedia che ha scosso profondamente la città e mentre proseguono gli sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio del 54enne.