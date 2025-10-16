Cervia, il calciatore Cesare Casadei perde il papà Davide. Per anni ha gestito un chiosco

CERVIA - Si è spento all’età di 68 anni Davide Casadei, detto “Pigafetta”. Lascia 3 figli, di cui uno è Cesare Casadei, promettente centrocampista del Torino. In passato aveva gestito il chiosco di piadina situato all’angolo fra via Jelenia Gora e viale Matteotti, a Milano Marittima. Uno degli esercizi più attivi della località, con la fila a tutte le ore, grazie alla bravura del titolare. Da tempo però era gravemente malato di leucemia, ma ha affrontato la morte con il suo consueto spirito di sopportazione. “Due mesi fa mi parlava della sua malattia - rivela Annalisa Pittalis -, e mi ha confidato di essere comunque sereno. Mi diceva di avere trascorso una bella vita”. “Bei tempi - aggiunge -, quando passava in bicicletta a prendere mio figlio per andare alle scuole elementari insieme ai suoi. Una vera e propria carovana. Un giorno ha disintegrato la play station dopo che i ragazzi litigavano su chi la doveva usare per primo. Quante chiacchiere e quante risate con lui: le lezioni di piadina, i progetti e le passioni dei nostri figli, le feste di compleanno. Tutti ricordi che non si possono dimenticare”. Per gli amici Pigafetta era una persona squisita, uno di quelli che si fanno in quattro per aiutarti. “Arrivava con la sua vespa - lo ricorda Gianluca Silvagni, gestore di una bancarella in piazza -, e nel bauletto fatto da lui, infilava i suoi amati mazzi di radicchio”. Impossibile non volergli bene, perché la sua calma innata e la sua ironia così spontanea regalavano agli amici “un momento di pausa dagli affanni”.