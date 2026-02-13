Cervia, evade dai domiciliari dopo una violenta rapina in stazione, 24enne arrestato

Evade dopo la rapina a Cervia. Mercoledì scorso i Carabinieri della Stazione di Campiano, dando esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Ravenna, hanno arrestato un 24enne straniero resosi responsabile di evasione dagli arresti domiciliari.

Lo scorso 4 febbraio, infatti, il giovane si era allontanato dalla struttura per richiedenti protezione internazionale in cui era detenuto in regime di arresti domiciliari. Rintracciato dai militari il pomeriggio successivo, è stato denunciato per evasione, con contestuale richiesta di aggravamento della misura cautelare.

La vicenda che aveva portato al primo arresto risale alla serata del 4 maggio scorso presso la stazione ferroviaria di Cervia. Secondo quanto ricostruito, un ragazzo di 17 anni, appena sceso dal treno con amici e la fidanzata, era stato accerchiato da un gruppo di circa dieci persone, tre delle quali erano riuscite a sfilargli il cellulare dallo zaino. Quando la vittima aveva tentato di reagire per recuperare il telefono, era stata colpita con un calcio e investita da un getto di spray al peperoncino sul volto. Grazie al tempestivo intervento dell’Aliquota Radiomobile, allertata tramite il 112 dalla stessa vittima, due dei responsabili erano stati intercettati e riconosciuti.

Il 24enne è stato quindi rintracciato dai Carabinieri di Campiano e trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna.