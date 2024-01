Cervia, brucia un autobus carico di studenti. L’autista li fa scendere e spegne le fiamme

Attimi di paura ieri mattina poco prima delle 8 per un principio di incendio a bordo di un autobus di linea di Start Romagna sul quale stavano viaggiando decine di studenti per raggiungere le scuole: il ritorno in classe al termine della pausa per le festività natalizie è stato particolarmente travagliato a causa delle fiamme che hanno colpito uno pneumatico del mezzo in seguito a quello che poi è stato certificato come un guasto ai ceppi dei freni.

Decisivo per evitare ulteriori problemi è risultato il pronto intervento dell’autista del bus che, accortosi di come qualcosa non andasse a bordo, ha deciso di fermare il mezzo, che in quel momento stava transitando in via Marche: il denso fumo nero sprigionato da una gomma era dovuto alle scintille che lo avevano intaccato rischiando di estendersi fino a tramutarsi in un vero e proprio rogo. Gli studenti che si trovavano all’interno sono quindi stati fatti scendere senza indugio dall’autista, che ha poi prontamente imbracciato l’estintore in dotazione al mezzo spegnendo in prima persona il rogo incipiente ed evitando così che la situazione peggiorasse. Nel frattempo erano stati anche chiamati i vigili del fuoco, che si sono subito portati sul posto per intervenire mettendo l’area in sicurezza. Quanto agli studenti, sono stati fatti salire su un autobus sostitutivo che dopo averli caricati li ha accompagnati a scuola mettendo fine a un viaggio decisamente sopra le righe. La zona interessata è stata raggiunta anche dalle forze dell’ordine che hanno gestito il flusso del traffico in orario di ingresso scuola e al luogo di lavoro.