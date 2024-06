Cervia, antidolorifici nel cavallo vincente: fantino a processo

Due vittorie in due gare. Un campione, orgoglio del fantino. Il premio di 1.825 euro, tuttavia, il cavaliere non l’ha mai incassato. Tutto bloccato dagli organizzatori delle competizioni del 31 luglio e del 1 agosto 2021 svoltesi al circolo ippico Le Siepi, a Cervia. Questo perché “One Love”, cavallo che aveva sbaragliato gli avversari piazzandosi al primo posto era risultato positivo a sostanze dopanti. Nello specifico antidolorifici. E così, non solo niente soldi; per lo sportivo - un 50enne residente in provincia di Treviso - è partita pure la denuncia con segnalazione alla Procura, che lo ha indagato per maltrattamento di animali e per frode sportiva. Al termine dell’indagine è partito il processo, che ieri si è tenuto davanti al giudice Cecilia Calandra e al sostituto procuratore Marilù Gattelli.

