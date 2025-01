Cervia, affidata l’area camper: ha 33 stalli

RAVENNA Arriva una buona notizia per i camperesti che ora non dovranno più occupare gli stalli di viale Italia per fare le vacanze a Pinarella. E’ stata infatti aggiudicata l’area attrezzata di proprietà comunale di via Europa unita, destinata appunto al parcheggio e alla sosta dei camper. A gestire il parcheggio sarà la Coop gestione parcheggi La Brianza, che aveva presentato una offerta di 7.280 euro, relativa al canone annuo da pagare al Comune in due rate semestrali. La concessione riguarda un periodo di 6 anni, con la possibilità di rinnovarla una sola volta per altri 3 anni. Il Comune aveva pubblicato un avviso esplorativo nel 2022, ricevendo 3 risposte, per verificare le manifestazioni di interesse sulla struttura. A prevalere era stata la Levante, con una offerta di 16 mila euro, ma nell’anno in corso il Comune ha dichiarato la cessazione del contratto. Da parte sua la Brianza, seconda nella graduatoria, si è detta disponibile a subentrare nella gestione del parcheggio alle condizioni economiche precedenti.

L’area di 4.625 metri quadrati è costituita da 33 piazzole di 5 metri per 8 l’una. La durata massima della sosta è di 72 ore consecutive. Caratterizzano l’impianto una apposita recinzione, l’illuminazione, la fornitura di energia elettrica, lo scarico delle acque, i servizi igienici anche per disabili, il rifornimento dell’acqua potabile, le colonnine di ricarica elettrica e i cestoni porta rifiuti. Inoltre l’area dispone di un controllo per l’accesso. La base d’asta del canone partiva da 4.000 euro. Nei pressi sorge il nuovo supermercato Conad, con un parco pubblico che si estende per 5.000 metri quadrati. Non manca nulla dunque per i camperisti, che potranno raggiungere il mare tramite la pista ciclabile che si collega al viale Tritone.