Cervia, accordo con l’Università per riqualificare l’area dell’ex Europa

CERVIA - Nasce un accordo con l’università di Bologna per la riqualificazione dell’area ex garage Europa. La Giunta ne aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che conta su un investimento di 550 mila euro. Ora decolla lo schema di contratto con il dipartimento di Architettura sede di Cesena, per lo svolgimento delle attività di ricerca, lo sviluppo del workshop, le idee progettuali e l’allestimento dell’esposizione, relativamente alla trasformazione urbana di questo spazio. L’obiettivo della ricerca è quello di avere diversi scenari, con alla base il tema della rigenerazione dell’area situata vicino al waterfront. Per tale motivo l’Amministrazione ha promosso una sinergia con l’ambiente accademico, che comprende anche la collocazione di un auditorium all’interno di un complesso in via di grandi trasformazioni. La facoltà ha intenzione di coinvolgere alcuni professionisti di chiara fama internazionale nell’ambito dell’urbanistica e al tempo stesso di promuovere un’offerta formativa di rilievo per gli studenti di Architettura dell’università di Bologna, che avranno la possibilità di partecipare al workshop di progettazione. Le idee e le proposte dovranno prevedere soluzioni che perseguano la sostenibilità ambientale, in grado di garantire una efficienza energetica tale da fornire un contributo sostanziale alla riduzione del consumo e delle emissioni di gas serra.

Gli esiti del workshop verranno illustrati a Cervia nel prossimo autunno con una presentazione pubblica, che prevede l’allestimento di una mostra e un seminario aperto. In quell’occasione gli studenti, insieme ai docenti, esporranno i loro lavori alla cittadinanza.“Stiamo procedendo in modo spedito nel percorso di riqualificazione dell’area dell’ex garage Europa - spiega il sindaco Mattia Missiroli -. L’accordo con la facoltà di Architettura è una scelta accorta e lungimirante, per l’autorevolezza e il prestigio dell’Ateneo, e anche per la modalità con cui verrano elaborati i progetti, frutto delle idee e del lavoro degli studenti. Sarà un ampio dibattito aperto, con il coinvolgimento dei giovani e dell’università. Siamo convinti che nasceranno proposte progettuali stimolanti, che ci porteranno alla prefigurazione di suggestivi scenari, per realizzare uno degli obiettivi principali del nostro programma di mandato. Si tratta della rigenerazione complessiva di questo luogo strategico, situato nella zona centrale di Milano Marittima. Un’immaginazione del futuro che pian piano sta prendendo concretezza in uno spazio da vivere tutto l’anno con mostre, eventi, spettacoli, concerti; un vero e proprio teatro sul mare che ha alle spalle la pineta e davanti le acque dell’Adriatico”.