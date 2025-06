Cervia, a luglio apre il posto di polizia

RAVENNA - Apre il Posto di Polizia di Pinarella e per la sicurezza si tratta di un passo in avanti fondamentale. La sede sarà in funzione dal primo luglio, come al solito in via Tritone. Lo rende noto il Consiglio di zona di Pinarella e Tagliata, preannunciando “più sicurezza per cittadini e turisti”. A tale riguardo il sindaco Mattia Missiroli incontrerà il prefetto, per concertare ulteriori azioni di prevenzione, controllo e repressione nei confronti della malamovida. Il Posto di polizia giunge quindi al momento giusto - sebbene da Cervia ne caldeggiano da tempo una apertura anticipata -, potendo assicurare un dispiegamento di forze da dislocare sul territorio, per affrontare le criticità relative al decoro e alla sicurezza urbana.

Milano Marittima è la località nell’occhio del ciclone in questo momento, per l’escalation dei fenomeni legati alle risse e alle baby gang. I residenti hanno indetto una “Manifestazione civica”, che si terrà venerdì alle 18.30 nella rotonda Primo maggio, proprio per protestare contro i sempre più frequenti episodi di violenza. L’ultimo ha colpito il titolare del locale Ciberìa Casablanca Giovanni Baldi, aggredito da alcuni individui nel suo ristorante e finito al pronto soccorso. La Questura locale dovrebbe quindi contribuire a limitare gli eccessi, rafforzando la sinergia fra le Forze dell’ordine auspicata dal sindaco. “Il modello che vogliamo - affermano Missiroli e il vice sindaco Gianni Grandu - va in questa direzione. Fondamentale è l’interlocuzione continua con la Prefettura, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti della nostra località e delle criticità che stiamo attraversando”.