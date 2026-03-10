Certificati “no Cpr” a Ravenna. Le tensioni col primario per le idoneità: «Uff, ho litigato col prof e l’ha fatta lui»

“Guarda che schifo, io ho litigato con il prof per sta cosa”. Spieghiamo meglio. La cosa in questione sono le visite che gli infettivologi dell’ospedale di Ravenna dovevano fare per certificare l’idoneità o meno degli stranieri ai centri di permanenza per il rimpatrio. Il prof è l’allora primario di Malattie infettive. E a parlare è uno degli 8 dottori indagati (su 11 del reparto) con l’accusa di aver falsificato i referti per evitare che quei pazienti, irregolari e ritenuti socialmente pericolosi, venissero trasferiti in uno dei centri di detenzione amministrativa della Penisola, in attesa di un volo diretto al Paese d’origine.

Che il clima fosse teso nei mesi tra l’aprile 2024 e gennaio di quest’anno lo si capisce dagli sfoghi tra i camici bianchi, divisi fra chi preferiva attenersi al protocollo e chi invece ormai aveva aderito alla “campagna No Cpr”, compiendo quella che veniva definita una “scelta puramente etica”. Un’ideologia apparentemente sovrapposta alla medicina, che ha portato la Procura a chiedere la sospensione per un anno nei confronti degli 8 operatori sotto inchiesta.