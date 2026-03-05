Certificati “anti-rimpatrio” a Ravenna: falsificati tre esiti psichiatrici, le pressioni della Rete No Cpr

Ci hanno provato a portare dalla loro parte anche i medici del reparto di Psichiatria. Ma invano. E allora avrebbero ribaltato anche l’esito dei referti dei colleghi. Nelle chat fra gli 8 infettivologi indagati per i falsi certificati “anti-rimpatrio” (uno dei quali ha compiuto un atto di autolesionismo chiamando poi i soccorsi), la strategia per boicottare il sistema della detenzione amministrativa per gli stranieri irregolari destinatari di decreto di espulsione, prende vigore a partire da un momento preciso: quando l’Ausl decide di ampliare lo spettro delle valutazioni cliniche per il rilascio delle idoneità ai Centri di permanenza per il rimpatrio.
Ebbene, nessuno dei 64 stranieri portati al Santa Maria delle Croci dal settembre del 2024 è risultato soffrire di problemi psichiatrici. Eppure in 3 casi, pur di fronte a un referto negativo, gli infettivologi chiamati a dare il parere finale hanno dichiarato la non idoneità ai Cpr richiamando la presenza di disturbi mentali. è questo un altro aspetto che emerge nell’indagine che ha portato la Procura a chiedere la sospensione per un anno per i medici sotto inchiesta, accusati di falso ideologico continuato in concorso e interruzione di pubblico servizio.