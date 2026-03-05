Certificati “anti-rimpatrio” a Ravenna: falsificati tre esiti psichiatrici, le pressioni della Rete No Cpr

Ebbene, nessuno dei 64 stranieri portati al Santa Maria delle Croci dal settembre del 2024 è risultato soffrire di problemi psichiatrici. Eppure in 3 casi, pur di fronte a un referto negativo, gli infettivologi chiamati a dare il parere finale hanno dichiarato la non idoneità ai Cpr richiamando la presenza di disturbi mentali. è questo un altro aspetto che emerge nell’indagine che ha portato la Procura a chiedere la sospensione per un anno per i medici sotto inchiesta, accusati di falso ideologico continuato in concorso e interruzione di pubblico servizio.

Nelle intercettazioni ambientali in corsia analizzate dalla Squadra mobile trapela la conversazione di due dottoresse: ammettono che una delle indagate, loro coordinatrice, avrebbe insistito affinché in spregio al nuovo protocollo del settembre 2025, “la potestà di non inviare al Cpr gli stranieri irregolari” rimanesse radicata al reparto di Infettivologia e non in Psichiatria o al Pronto soccorso. “Avevo anche proposto di dire, ragazzi, cioè, dove sta scritto che dobbiamo vederli noi?”, riferisce alla collega per poi riportare la risposta della coordinatrice: “Fa, ah no è importante che li vediamo noi perché così noi gli neghiamo il...ehm l’autorizzazione, invece altri non so se la rischiano”. La dottoressa al centro del discorso, così emerge dagli atti, è quella che fra tutte “vanta” il maggior numero di certificati di non idoneità ritenuti falsi. Le due interlocutrici dicono di essere “tra l’incudine e il martello” ... “come facciamo a sapere se quello che arriva da noi è un delinquente...non è una cosa che possiamo decidere noi”, e continuano palesando una posizione critica verso i centri per il rimpatrio, “le persone non lo sanno come sono i Cpr”. Per gli inquirenti l’intercettazione è solo una delle numerose prove delle riunioni svolte fra colleghi a partire dal settembre scorso per individuare una strategia comune, imbastita intuendo che il metodo delle non idoneità arbitrarie aveva insospettito la Questura. Non a caso l’inchiesta coordinata dai pm Daniele Barberini e Angela Scorza prende il via nel luglio precedente andando poi a coprire un arco compreso tra il settembre 2024 e il gennaio di quest’anno.