Castiglione di Ravenna, violenza sessuale su una ragazza di 17 anni, 58enne in carcere

Domenica scorsa, 1 marzo, i Carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna hanno arrestato un 58enne italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Il provvedimento, per il quale l’arrestato dovrà espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione, è scaturito a seguito di una condanna per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza 17enne all’epoca dei fatti. Per tali fatti, risalenti all’ottobre 2023, l’uomo si trovava già agli arresti domiciliari. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini.