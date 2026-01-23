Castiglione di Ravenna, “alzati da quel posto”: sul bus feriscono un rivale con lo spray al peperoncino, denunciati tre minorenni

I Carabinieri di Castiglione di Ravenna hanno denunciato tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, ritenuti responsabili in concorso di lesioni aggravate ed interruzione di un servizio pubblico.

Le denunce sono scaturite a seguito dell’intervento effettuato dai Carabinieri di Castiglione nella mattinata di mercoledì scorso a bordo dell’autobus che stava trasportando gli studenti da casa a scuola. Secondo quanto ricostruito, nel corso di una lite per il posto a sedere tra alcuni ragazzi, sarebbe stato utilizzato lo spray al peperoncino per aggredire un giovane diciassettenne.

Per ristabilire l’ordine l’autista del pullman è stato costretto a fermare il mezzo per far scendere tutti i passeggeri e poi ricorrere ad un mezzo sostitutivo. La giovane vittima dell’aggressione è stato invece trasportato presso l’ospedale di Ravenna per ricevere le cure necessarie.

I tre giovanissimi una volta identificati dai Carabinieri intervenuti, sono stati denunciati alla Procura dei minori per lesioni aggravate dell’utilizzo dello spray e interruzione di un servizio pubblico.