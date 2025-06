Castiglione di Ravenna, 84enne finisce contro una recinzione. Grave la passeggera, in elicottero al Bufalini

È di due persone ferite, di cui una in condizioni serie, il bilancio di un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio in via Turci 166, a Castiglione di Ravenna. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando la sala operativa del 118 ha ricevuto la segnalazione di un’autovettura uscita di strada e schiantatasi contro un ostacolo fisso.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo - una Opel Agila - è finito fuori strada mentre procedeva verso Castiglione, terminando la sua corsa in una piccola scarpata, dove si è schiantato contro una recinzione in cemento, ribaltandosi su un fianco. A bordo si trovavano due persone: il conducente, un 84enne, è stato trasportato in codice 2 (media gravità) all’ospedale di Cesena in ambulanza; il passeggero, una 65enne, è stata trasferita al medesimo ospedale in codice 3 con l’elicottero del 118.

Le operazioni di soccorso sono state complesse: data la dinamica e la posizione del veicolo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cervia per liberare le persone incastrate all’interno dell’abitacolo. Intervenuti anche i carabinieri per regolare la viabilità e gestire il traffico intenso in entrambe le direzioni.

Non risultano coinvolti altri mezzi. I sanitari e le forze dell’ordine hanno lavorato per oltre un’ora per garantire il soccorso ai feriti e la messa in sicurezza della zona.