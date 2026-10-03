Castel Bolognese, ruba monete da collezione alla mamma dell’amica e le rivende: denunciato 22enne

CASTEL BOLOGNESE. Alcuni giorni fa, i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno denunciato un ventiduenne straniero, domiciliato nel Faentino, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di furto all’interno di un’abitazione privata.

L’attività d’indagine è scaturita dopo una formale querela presentata da una cittadina del luogo, la quale lamentava la sottrazione di beni dalla propria residenza. I militari hanno tempestivamente avviato gli accertamenti, riuscendo a ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. È emerso infatti che il giovane, approfittando della condizione di amicizia preesistente con la figlia della vittima, era riuscito ad asportare dall’abitazione 22 blister contenenti monete da collezione.

Le successive e mirate verifiche condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di tracciare la destinazione della refurtiva. Il ventiduenne aveva provveduto a rivendere le monete al titolare di un esercizio commerciale specializzato in numismatica. I Carabinieri hanno dunque recuperato integralmente il materiale sottratto, provvedendo alla formale restituzione alla legittima proprietaria.