Castel Bolognese, rifiuta di offrire una sigaretta e viene rapinato da un minorenne

CASTEL BOLOGNESE. I Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno individuato e denunciato un minorenne italiano di origine nordafricana che si è reso responsabile di una rapina in pieno centro cittadino. Il tutto è iniziato quando un 26enne, mentre si stava fumando una sigaretta, è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi e uno di questi ha preteso di averne una. Di fronte al rifiuto, quella che sembrava una banale richiesta, si è trasformata in un’aggressione con minaccia.

Il minorenne sentendo respinta la sua richiesta, ha afferrato con forza, dalle mani della vittima, il pacchetto di sigarette e glielo ha sottratto. Non contento, nell’allontanarsi lo ha colpito in testa con un pezzo di ghiaccio rinvenuto a terra. I Carabinieri hanno individuato il giovane e denunciato all’autorità giudiziaria minorile.