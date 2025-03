Castel Bolognese, nove persone denunciate nei controlli contro i furti

CASTEL BOLOGNESE. Controlli mirati dei carabinieri contro la piaga dei furti. Al termine delle operazioni il bilancio è di 9 persone denunciate per vari reati come furto, indebito utilizzo di carte di credito, rapina impropria e tentata estorsione.

In particolare, a finire nei guai sono stati un italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine, per furto, dopo che aveva rubato generi alimentari in un negozio cittadino, quattro stranieri per furto in concorso e indebito utilizzo di carte di credito, poiché in due distinti episodi, dopo aver rubato una borsa ad una anziana del posto e ad un operaio, hanno utilizzato le carte bancomat e di credito delle vittime per effettuare acquisti e prelievi presso diversi istituti di credito, 3 pregiudicati italiani per rapina impropria poiché, dopo aver avuto una breve colluttazione con due uomini all’esterno di un supermercato, hanno rubato il portafoglio ad uno di essi; e uno straniero per furto e tentata estorsione perché dopo aver raggiunto un connazionale alla Stazione Ferroviaria e avergli rubato il cellulare, come “cavallo di ritorno”, ha preteso dalla vittima una dose di sostanza stupefacente.