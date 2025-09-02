Castel Bolognese, nasce la prima scuola per pizzaioli con disabilità

CASTEL BOLOGNESE. L’inclusione passa anche dalla tavola e in questo caso dalla pizza. Da ottobre prenderà vita a Castel Bolognese, presso Civico 25 – Il Gusto dell’Inclusione in via Papa Giovanni XXIII, un progetto straordinario, unico nel suo genere in Italia: una vera scuola per pizzaioli, pensata e costruita per le persone con diverse disabilità. La prima in Italia

Il percorso offrirà non solo formazione, ma anche un’opportunità per un futuro fatto di crescita personale e competenza professionale. Grazie alla Scuola Italiana Pizzaioli e al suo direttore Enrico Bonardo, alla collaborazione del Molino 5 Stagioni di Agugiaro & Figna, e con il sostegno di Fare Comunità, il sogno prende finalmente forma.

Gli allievi seguiranno un percorso formativo, di circa 45 ore, strutturato su tre mesi. Il primo gruppo da ottobre a dicembre. Il secondo da gennaio ad aprile. Al termine, riceveranno un diploma di partecipazione, simbolo di impegno, professionalità e inclusione.

A formare i partecipanti ci sarà un team dedicato composto da Luigi Timoncini, master istruttore di scuola Italiana Pizzaioli, che guiderà gli allievi passo dopo passo per apprendere l’arte della pizza, e un gruppo di educatori e tutor che accompagneranno ogni studente, garantendo supporto, inclusione e valorizzazione delle capacità di ciascuno.

«L’esperienza non sarà solo un momento formativo», spiegano gli organizzatori, «è un seme che vuole germogliare per creare una community di pizzerie inclusive, disponibili ad accogliere le persone disabili formate e dare valore al loro talento. Non insegneremo solo a fare pizze. Insegneremo a credere in sé stessi, a conquistare autonomia e a costruire possibilità reali.

La pizza è condivisione, e da qui nasce una scuola che profuma di futuro, amore e inclusione. Da ottobre, a Castel Bolognese, inizia una nuova storia: la prima scuola in Italia per pizzaioli dedicata alle persone con disabilità».