Castel Bolognese, denunciati i Bonnie & Clyde delle offerte in chiesa

CASTEL BOLOGNESE. I Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese, grazie a una segnalazione, hanno bloccato un uomo e una donna che avevano rubando le offerte contenute

all’interno delle cassette della Chiesa di San Petronio. I due avevano occultati indosso numerosissime monete nonché un metro e del nastro adesivo.

Attraverso questi semplici strumenti inseriti nelle fessure, i responsabili erano riusciti a trafugare numerose monete dalle cassette porta offerte: l’uomo, infatti, dopo aver sistemato il nastro adesivo all’estremità del metro, pescava il denaro, con la complicità della donna che fungeva da palo.

I due, un 56 enne italiano ed una 39 enne straniera, già conosciuti dalle forze dell’ordine per i numerosi precedenti per furto, sono stati così denunciati con l’accusa di furto aggravato in concorso, mentre tutto il denaro, e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.