Castel Bolognese, Comecer non trova addetti al cablaggio e fonda un’Academy per formarli

CASTEL BOLOGNESE - Prenderà il via il 14 luglio la prima Academy organizzata dalla sede di Castel Bolognese di Comecer Spa, realtà d’eccellenza mondiale nel settore delle tecnologie per il trattamento asettico e il contenimento. Un progetto formativo innovativo, sviluppato in sinergia con la filiale di Faenza dell’agenzia per il lavoro Adhr Group, con l’obiettivo di formare e inserire nuove figure tecniche altamente specializzate nel ciclo produttivo aziendale. Le selezioni sono aperte: saranno otto le persone scelte per partecipare a questo percorso intensivo, che si svolgerà dal 14 luglio al 1° agosto in modalità full time, alternando teoria e pratica. I partecipanti, una volta conclusa con successo la formazione, verranno assunti inizialmente in somministrazione e successivamente stabilizzati all’interno dell’organico aziendale.

L’Academy nasce dalla volontà di Comecer di colmare il gap tra domanda e offerta nel campo delle competenze tecniche, in particolare nel comparto elettrico e dell’automazione. Come spiega Marzio Giampieri, Hr Business Partner dell’azienda: «Il percorso formativo prevede una prima fase in aula, focalizzata su elettronica, elettrotecnica e pneumatica applicata ai nostri macchinari. Seguirà un modulo pratico di lavoro a banco, dove i partecipanti impareranno il cablaggio e il montaggio di componenti. Le risorse formate lavoreranno su tutte le commesse, fino al testing e alla validazione finale, con possibilità di trasferte presso il cliente».

L’iniziativa si rivolge principalmente a periti elettrici, elettronici, elettrotecnici o a chi possiede la qualifica professionale di “Operatore Impianti Elettrici”, rilasciata da istituti tecnici o scuole professionali.

«La nostra esigenza è chiara: inserire profili tecnici qualificati, oggi difficili da reperire sul mercato», sottolinea Miriam Ciaramella, Recruitment Developer Manager per l’Emilia-Romagna di Adhr Group. L’Academy è una risposta concreta e strutturata. Chi entrerà in Comecer potrà contare su un contratto con 14 mensilità, mensa interna e reali possibilità di crescita».

Con oltre 450 dipendenti e un fatturato in costante crescita (128 milioni di euro nel 2024, il doppio rispetto a cinque anni fa) Comecer Spa rappresenta un modello virtuoso di impresa tecnologica radicata nel territorio e proiettata sui mercati internazionali. Le sue soluzioni sono applicate in ambito farmaceutico, medicina nucleare, biotecnologie e colture cellulari. L’azienda fa parte del gruppo canadese ATS Corporation, quotato alle Borse di Toronto e New York.

«Questo progetto – aggiunge Ciaramella – si inserisce in un piano di riorganizzazione del reparto elettrico, che mira a rafforzare la componente interna di know-how tecnico, in un’ottica di efficienza e continuità. È un’opportunità concreta per giovani e professionisti del territorio, che vogliono crescere in un contesto ad alta specializzazione». Le candidature sono aperte fino all’11 luglio. È possibile inviare il proprio curriculum via email a faenza@adhr.it, recarsi presso la filiale ADHR Group in Piazza Martiri della Libertà a Faenza, oppure candidarsi direttamente online.