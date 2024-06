Castel Bolognese, Biblioteca “Armando Borghi”: conclusa la raccolta fondi

Nel maggio 2023, la regione Emilia Romagna, inclusa la località di Castel Bolognese, fu colpita da devastanti inondazioni che causarono gravi danni alla Biblioteca Libertaria “Armando Borghi” (BLAB). Una delle aree più colpite fu una cantina di circa 80 mq, recentemente ristrutturata con costi molto elevati, che fu completamente sommersa. Questo disastro distrusse migliaia di libri e giornali e danneggiò armadi e scaffalature. Anche i locali al pian terreno furono invasi da acqua e fango, sebbene i danni in queste aree risultassero più contenuti.

In risposta a questa calamità, pochi giorni dopo l’accaduto, la BLAB lanciò un appello a tutti coloro che apprezzavano l’attività. Per fronteggiare i danni subiti e riprendere le attività erano necessari non solo molti sforzi ma anche ingenti somme di denaro. Venne quindi avviata una raccolta fondi, che ha avuto esiti straordinari. Numerose persone e associazioni hanno inviato il loro contributo, con donazioni che andavano da somme modeste a donazioni significative. Questa dimostrazione di solidarietà e vicinanza ha fornito un grande conforto e supporto alla biblioteca.

A distanza di un anno dichiarano chiusa la raccolta fondi per l’alluvione. Alla data 31 maggio 2024 risultano raccolti 21.179 euro.

Parte dei contributi ricevuti è già stata utilizzata, o lo sarà a breve, per saldare le fatture degli artigiani che hanno riparato i danni causati dall’alluvione e per acquistare nuovi armadi e scaffalature. Il resto delle donazioni è destinato a un nuovo progetto. Poiché la cantina non potrà più essere utilizzata per la conservazione di libri e documenti e lo spazio nei locali della Biblioteca sta diventando insufficiente (e lo sarà ancor di più in futuro), si sta valutando l’acquisto di un’altra unità immobiliare da adibire a deposito/magazzino. Se il progetto dovesse concretizzarsi, si avrà bisogno di ulteriori fondi.

Per inviare le sottoscrizioni si può effettuare un bonifico al conto bancario della BLAB, presso CREDIT AGRICOLE – Agenzia di Castel Bolognese. Il codice IBAN, intestato a Biblioteca Libertaria Armando Borghi – Soc. Coop, è: IT16 C 06230 67530 000030040805