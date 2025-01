Castel Bolognese, 59 persone pagate per andare al lavoro in bicicletta

CASTEL BOLOGNESE. L’iniziativa “Bike to Work” del Comune di Castel Bolognese, avviata il 3 giugno 2024 e rivolta ai residenti che scelgono la bicicletta per recarsi al lavoro, anche solo per un tratto parziale del percorso, ha dato ottimi risultati. A dirlo è il Comune in una nota diffusa oggi. «I dati, riferiti al periodo 3 giugno 2024 – 31 dicembre 2024, mostrano la grande partecipazione dei castellani all’iniziativa “green”», si legge. «I 59 iscritti hanno effettuato 6.022 viaggi casa-lavoro, percorrendo in totale 20.754,55 chilometri. Buone notizie anche per l’ambiente, con 2.909,35 chilogrammi di CO2 evitata. Complessivamente nel semestre ogni utente ha percorso in media ben 351,8 chilometri. Considerando il numero dei viaggi, la media per ogni partecipante è di circa 102 viaggi nel periodo preso in esame, con una media di 3,45 chilometri per ogni viaggio. Dal momento che in genere i viaggi casa-lavoro sono due – andata e ritorno - ogni utente ha quindi percorso quasi 7 chilometri al giorno. L’incentivo previsto per ogni chilometro percorso è pari a 20 centesimi/Km; il guadagno medio per ogni giorno è stato quindi di circa 1,40 euro. Nel periodo giugno-dicembre sono stati erogati oltre 3.000 euro di incentivi.

«Il Bike to Work è una di quelle iniziative che fanno bene a tutti – è il commento del sindaco Luca Della Godenza – meno traffico, più salute e un aiuto concreto all’ambiente. I numeri dimostrano che a Castel Bolognese la voglia di cambiamento c’è, e con il rinnovo per il 2025 del progetto abbiamo l’opportunità di coinvolgere ancora più persone. Continueremo a promuovere la mobilità sostenibile!».

Da pochi giorni è stato infatti approvata la proroga del progetto che consentirà a nuovi lavoratori – dipendenti e autonomi – residenti a Castel Bolognese di iscriversi all’iniziativa. Per diventare pedalatori basta presentare la domanda online; tutti i dettagli sono disponibili sul sito istituzionale:

https://www.comune.castelbolognese.ra.it/servizi/mobilita-e-trasporti/bike-to-work-castel-bolognese.